輝達今年飆破140% 搶當「宇宙人」就選全球AI ETF

輝達 (NVIDIA) 昨公布第三季財報，營收創史上單季最高，激勵股價跳空大漲 8%，今年以來累積漲幅超過 140%，同步推升台股 19 日早盤大漲，值得注意台股多頭後繼乏力，10 點左右漲幅大為收斂，而輝達為最大成分股的元大全球 AI ETF(00762-TW)逆勢走高，領先其他元宇宙概念 ETF 震盪走低，躍居台股盤面焦點。

法人指出，輝達飆漲關鍵在市場看好元宇宙將成為輝達未來最重要的獲利引擎，但更重要是除了輝達，超微 (AMD) 宣布將為臉書 (Meta) 元宇宙世界提供資料中心晶片，也帶動超微單日大漲 10%。元宇宙逐漸發威，而元大全球 AI 不只有輝達、超微、臉書，還涵蓋眾多元宇宙概念股，正是搶當「宇宙人」的最佳選擇！

從超微與臉書合作進軍元宇宙可以看出，元宇宙範疇廣泛，科技巨擘傾向強強聯手，揉合彼此最強的技術與產品，方能在元宇宙中佔有一席之地。元大全球 AI ETF 研究團隊指出單一公司無法主宰元宇宙業務，藉由 00762 掌握一籃子元宇宙概念股才是最佳投資方式，00762 在發展元宇宙腳步較快的三大公司合計持有超過兩成，同時近一年績效達 41.59%。

根據彭博資訊顯示，元宇宙在 2024 年將創造 22 兆新台幣商機，至 2030 年將突破 70 兆新台幣！元大全球 AI ETF 研究團隊指出元宇宙的持續性和可創造性，讓所有使用者每分每秒都能編寫各式各樣程式，讓數千萬人在線上即時互動。此舉勢必產生宇宙級的資料量，因此元宇宙運作非常仰賴 AI 晶片的高效運算能力；另一方面數據中心將巨量資料妥善分類、有效儲存分析，也是布局元宇宙不可或缺的一塊拼圖。

近期高通 (Qualcomm) 執行長在投資人會議上宣布，該公司打造的晶片將成為進入元宇宙的「門票」，消息一出股價立即從今年低點一路反彈超過三成。元大全球 AI ETF 研究團隊表示，元宇宙相關族群遍布晶片設計、數據中心、社群龍頭、VR 裝置與技術，近期市場焦點由 VR 族群轉往晶片設計族群，各族群迅速輪漲，00762 成分股涵蓋上述領域科技巨頭，有效協助投資人全面掌握元宇宙商機。

表、國內科技 ETF 元宇宙概念股比例：00762 純度高，績效好！