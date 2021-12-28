〈台股盤前〉台指期飆新高 大盤今再戰18099點

台股昨日在權值股、高價股帶動下，一度衝上 18099 點，創下歷史新高，今 (28) 日隨著美股四大指數周一全面收紅，加上台指期電子盤收在 18129 點，皆有助大盤漲勢延續，挑戰再度改寫新高。

觀察三大法人期貨分布，自營商與投信維持淨多單，外資也加碼多單，淨空單降至 23460 口。

台積電 (2330-TW) 周末前往拜會台中市政府，市長盧秀燕指出，台積電已正式提出中科擴建廠計畫，相關規劃案也正在處理中，預計總投資金額高達 8000 億元至 1 兆元。

另外，隨著汽車產業持續復甦，車用零組件成各大車廠鞏固的料源之一，車用二極體龍頭朋程 (8255-TW) 近兩個月除了持續與客戶簽訂 LTA(長約)，針對沒有簽訂 LTA 的客戶也談定新一輪售價，預計明年 1 月起正式起漲，有助獲利再優化。

代工大廠廣達 (2382-TW) 董事長林百里也指出，今年營運「有驚無險、步步高升」，展望未來，認為明年缺料狀況將逐步改善，更透露明年訂單比今年多很多，部分客人下單也從過去一年拉長到兩年，營運樂觀。

驅動 IC 大廠敦泰 (3545-TW) 董事長胡正大指出，需求相當旺盛，已跟所有主要客戶與晶圓廠簽訂未來數年長約 (LTA) ，確保需求與供給穩定，而晶圓廠明年擬再調漲代工費用，敦泰也將再反映給客戶、短期看不見降價情況，明年將是好年。