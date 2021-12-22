〈中美晶集團展望〉車用訂單強勁 朋程明年營收年增20%起跳

中美晶集團 (5483-TW) 今 (22) 日參與國際光電大展，車用二極體龍頭朋程 (8255-TW) 董事長盧明光指出，公司從油車、油電混和再到電動車，產品布局相當完整，明年高效二極體 (LLD)、超高效二極體 (ULLD) 將持續成長，據悉，朋程明年內部營收目標年增 20% 以上。

業務副總黃錫欽補充，明年隨著客戶陸續從傳統二極體 (STD) 改由高效二極體 (LLD)，LLD 出貨量年增 5 成以上，超高效二極體 (ULLD) 出貨量也因今年基期低，可望年增 3 倍以上，整體營收成長動能強勁，電動車用的 IGBT 模組也準備進入信賴性驗證階段。

盧明光表示，集團 8-9 年前就開始布局化合物半導體，從前端原物料到後端應用，布局相當完整。

盧明光舉例，環球晶 (6488-TW) 從長晶、切割、研磨再到拋光，明年也將在美國擴大磊晶產能，後續也會提供給旗下宏捷科 (8086-TW) 或是穩懋 (3105-TW) 等進行代工，朋程則擔綱應用出海口，包括高功率充電樁、逆變器等。

朋程看好，過去主力產品多應用在電力系統，未來到電動車後，也會投入第三代半導體產品等，預期最快明年初就會有產品進入驗證階段，強調未來不會缺席。