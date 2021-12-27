〈廣達5G實驗室〉搶開放商機 林百里：元宇宙未來10年將改變人類行為

代工大廠廣達 (2382-TW) 旗下雲達今 (27) 日宣布 5G Open Lab 正式開幕，董事長林百里也久違露面，展望未來，他表示，元宇宙應用將是未來 10-20 年人類行為改變關鍵，廣達將攜手合作夥伴共同搶食遍地開花的商機。

林百里表示，每一次科技大躍進都會帶來應用模式重大改變，從 1980 年、2000 年數位雲端轉型，廣達都領先研發筆電、雲端伺服器等產品，2020 年更看好超高速運算、超連結通訊、AI、5G/6G 將成為下一波科技改變關鍵。

對於元宇宙商機，林百里相當興奮，認為廣達在元宇宙關鍵硬體都已有布局，包含 AR/VR、AI 雲端伺服器、AIoT、機器人等都準備好，未來將 5G 應用從公網延伸至企業專網，可望助推智慧工廠、智慧醫療、智慧城市發展。

林百里也笑說，廣達會專注在硬體發展，軟體則由微軟 (MSFT-US) 等提供，強調廣達在未來科技應用戰役中，仍將扮演刀槍等工具製造商角色，協助企業夥伴去前線打仗，搶食生意。

林百里指出，過去廣達在 ODM、伺服器客戶都不到 10 個，但元宇宙將有 N 個客戶，所以希望透過建立 Open Lab，廣邀合作夥伴衝刺新應用商機。

廣達副董事長梁次震同樣表示，元宇宙應用發展時機近了，廣達這方面布局也不落人後，看好相關應用將開花結果，雲達總經理楊麒令則補充，元宇宙將進一步把雲、AI、5G 等能量結合，透過生態圈建立，創造更多商機。