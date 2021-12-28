〈台股盤中〉台積電帶頭點火 股匯雙升一度衝18184點創新高

受美股四大指數齊揚激勵，加上權值股帶頭點火，台股今 (28) 日延續多頭氣勢，盤中大漲逾百點，指數攻上 18184 點歷史新高，儘管盤中略有拉回，但在買盤意願回升下，成交量有望上看 3000 億元。

資金湧入台灣，包括新台幣與台股同步站上波段高點，其中台股持續站穩「萬八」並攻上歷史新高點，新台幣兌美元盤中也一度升破 27.7 元，朝波段新高靠攏。

台股今天由台積電 (2330-TW) 發動攻勢，盤中大漲逾 1.3%，股價高點攻上 615 元，其他還包括聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW) 也在買盤加持下帶動股價上揚。

權王發威連帶讓半導體族群跟著翻紅，包括誠創 (3536-TW) 盤中強漲逾 9%，聯傑 (3094-TW)、辛耘 (3583-TW)、昇陽半導體 (8028-TW) 也各有 4%~5% 的漲幅，捷敏 - KY(6525-TW)、富鼎 (8261-TW) 也有 3% 以上漲幅。

電子族群中包括 IC 設計、電通等都是買單敲進重點，IC 設計族群中聯傑 (3094-TW)、安格 (6684-TW)、富鼎 (8261-TW) 在買單加持下帶動股價走揚；長華 (8070-TW)、蔚華科 (3055-TW)、至上 (8112-TW) 等盤中也有 2% 以上漲幅。

航運族群也是買單敲進焦點之一，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 盤中上漲逾 2%，航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 盤中也在平盤之上震盪整理。

金融族群中，包括新光金 (2888-TW)、國泰金 (2882-TW) 盤中上漲逾 1%，台企銀 (2834-TW)、彰銀 (2801-TW)、富邦金 (2881-TW) 也在平盤之上整理。

整體而言，台股雖攻克萬八新高點，市場預期可望收紅封關，但觀察量仍尚未明顯回升，盤勢輪動極為快速，部分漲多個股恐成獲利了結標的，留意短線勿貿然追高。