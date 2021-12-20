日本11月白色家電出貨額年減2.5% 新年檔期可望回溫

日本電機工業會 (JEMA)20 日 (週一) 公布最新統計數據，11 月日本國內的白色家電出貨金額年減 2.5% 至 1964 億日圓。由於宅經濟的需求回落，已連續 6 個月出現減少，但是減少幅度縮小、情況出現改善。日本將於年底迎來新年假期，家電量販店也會推出一系列的促銷活動，12 月之後的出貨金額可望復甦。

日本 11 月的白色家電出貨金額年減 2.5%，在 8 月 (年減 17.9%) 觸底之後就持續改善。若以 11 月的單月表現 1964 億日圓來看，更大幅超越最近 10 年平均的 1769 億日圓，僅次於 2020 年的 2014 億日圓。

以產品類別來看，洗機機年增 11% 至 342 億日圓，睽違 5 個月出現增長，單以 11 月來看也是歷年最高。JEMA 表示，具備良好乾衣功能的滾筒式洗衣機銷售暢旺。

電冰箱年增 5.7% 至 338 億日圓，睽違 6 個月出現增長。由於疫情因素，日本民眾在家用餐的機會增加，食材採買的份量也隨之增加，大容量電冰箱廣受歡迎。

此外，根據日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 在同 (20) 日公布的最新數據，日本國內 2021 年 11 月的電視機等民用電子機器的出貨金額年減 16.5% 至 1116 億日圓，不過和 8 到 10 月之間連續出現的 2 成以上減少幅度相比，有稍微改善。

11 月日本國內的電視機出貨年減 10.6% 至 45.8 萬台，JEITA 對此表示，這和宅經濟需求的回落現象有關，但是光以台數來看則是相當好的成績。

OLED 電視的出貨量年增 21% 至 5.6 萬台，表現亮眼。JEITA 表示，OLED 電視價格正朝著低價化發展，選項也更為寬廣。

隨著日本國內疫情降溫，預料年末商機精彩可期。日本知名家電量販業者 Bic Camera 表示，他們有感受到來客數的增加。