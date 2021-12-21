11月日本國內PC出貨量年減56% 和教育現場需求回落有關

11 月日本國內的電腦 (PC) 出貨台數年減 56% 至 50.9 萬台，背後原因和日本官方 2020 年夏天左右開始推動的線上教育有關，相關電腦需求在今年 4 月跨入新年度後，已連續 8 個月出現回落現象。面對如此現象，電腦製造商也透過推出高單價機種等來進行因應。

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 在 21 日 (週二) 公布最新統計數據，2021 年 11 月日本國內的電腦出貨量報年減 56% 至 50.9 萬台。

以種類來看，桌機出貨量年增 1% 至 10 萬台，而筆電出貨量則減少 62% 至 40.9 萬台。在筆電當中，行動型筆電的出貨量更大減 79% 至 13.7 萬台。

日本政府在 2020 年力推中小學生一人一台電子學習裝置的「GIGA School 構想」，在 2020 年 8 月到 2021 年 3 月期間，有大量電腦被送進日本中小學的校園當中。2020 年 11 月的行動型筆電出貨量達到 64.9 萬台的高水準，是 2019 年 11 月的 5.7 倍。

日本教育現場的電腦需求回落現象不斷持續，電腦製造商的銷售策略也轉向高價機種。日本聯想電腦 (Lenovo Japan) 就表示，為讓用戶的線上會議過程更加舒適，他們正不斷推出搭載高性能款麥克風和高階 CPU 的電腦機種。

然而，研調公司 MM 總研 (MM Research Institute) 預測，在半導體等零件短缺問題影響之下，電腦出貨台數的負成長至少會持續到 2022 年度的上半年，未來發展仍相當艱困。