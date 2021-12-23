梭特：明年Mini LED需求正向 美系大廠續採用是大利多

梭特科技 (6812-TE) 今年受惠 Mini LED 技術商用化帶動，分選機權利金貢獻再創新高，全年 EPS 可望寫新猷。梭特表示，對明年 Mini LED 需求非常正向看待，且美系大廠可望持續採用相關技術，是一大利多。

梭特專注於 Pick & Place 取放技術，可應用在分選機 (Sorter) 和固晶機 (Bonder)，應用領域包括半導體、LED/LD、及光學玻璃元件等。

梭特 2014 年與惠特 (6706-TW) 簽訂授權合作，共同推廣 LED 分選機，目前 LED 分選機累計出機量已超過 1.2 萬台，包括富采 (3714-TW) 旗下晶電、三安光電、同欣電 (6271-TW) 都是客戶。

梭特表示，今年受惠美系大廠導入 Mini LED 背光技術，在其商用化帶動下，Mini LED 製程設備需求大增，供貨美系大廠 Mini LED 晶粒的廠商，無論台灣、馬來西亞或未來的中國廠商，都採用公司的分選機，幾乎拿下全部市場。

展望明年，梭特表示，持續看好 Mini LED 市場需求，目前從客戶回饋來看，非常正向，但仍有疫情帶來的不確定因素待觀察。

至於先前有雜音傳出，美系大廠下一代平板可能改採 OLED 技術，梭特則說，這並非事實，該大廠還是會持續導入，對 Mini LED 應用端而言是一大利多。

除 LED 設備外，梭特也耕耘半導體設備，今年推出預排式巨量轉移固晶設備，運用在扇出型晶圓級封裝 (FOWLP) 及扇出型面板級封裝 (FOPLP)，也持續投入奈米級高精度固晶 (Hybrid Bond) 設備，並與工研院合作進行設備驗證，未來可運用在 Chiplet(小晶片) 和 Solderless(無錫化) 異質接合先進封裝製程。

梭特表示，未來將持續開發半導體先進製程設備，透過產業策略合作擴大營運規模，目前已與一家半導體廠進行專案驗證。

