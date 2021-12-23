大車隊成立台灣智慧生活網 打造服務生態圈

大車隊 (2640-TW) 今 (23) 日召開法說會，總經理楊榮輝指出，目前旗下在全台計程車數達 2.2 萬台，市占逾 20%，除了計程車派遣業務外，將在長年深耕平台媒合的多角化策略下，成立台灣智慧生活網子公司，藉此打造新生活服務生態圈。

大車隊執行長林念臻進一步說明，台灣智慧生活網將專注生活服務媒合，由於已累積有 650 萬用戶數，將透過大數據運用、AI 分析、全方位金流支付來媒合形成新生活服務生態圈，範圍包括快遞、洗衣、保修和旅遊等。

林念臻也提到，過去車隊和平台設置在同一個架構中，但未來隨著發展恐受侷限，甚至可能互相牽制和干擾， 希望決議分割後，平台價值可顯現，而 2.2 萬台計程車將成為很好的移動場域。

目前大車隊營收比重以資訊媒合服務營收占比達 79% 最多 ，其中又有 92% 來自計程車派遣 ，林念臻指出， 計程車派遣任務數已回到疫情前水準，儘管越來越多競爭者加入，包括 UBER、LINE TAXI 甚至是和泰車 (2207-TW) 的 yoxi，但排除疫情衝擊這二年，大車隊的任務數持續成長，隊員也持續成長中，她強調完全不受影響。

林念臻認為，有越來越多同業巨獸進入，反而應該正向看待，代表計程車產業仍有前景和價值，隊員也更有意願加入品牌，尤其目前全台還有一半的計程車司機並未加入車隊，顯然未來還是有不小的成長空間。