三星押寶Mini LED高階電視 聚積出貨看增

三星 (SAMSUNG) 明年將推出三款 Mini LED 電視，最旗艦機種不僅搭載 8K Mini LED 技術，年度銷售目標更提升至 300 萬台，較今年成長 2 倍，顯見押寶 Mini LED 成為旗艦機種主流的決心，市場看好，聚積 (3527-TW) 與三星合作多年，也是 Mini LED 驅動 IC 的主力供應商，出貨將跟著客戶同步成長。

業界表示，儘管三星已是全球 OLED 面板霸主，不過，由於 Mini LED 可有效降低功耗，且壽命更長，加上現今觀感體驗追求沉浸感，Mini LED 亮度與對比度更高、畫面更細緻，也讓三星積極往 Mini LED 領域靠攏。

外電報導，三星已訂定明年 Mini LED 電視銷售計畫，預期推出三款消費導向的高階產品，最旗艦產品為 8K 電視，並以「Neo QLED TV」品牌對外銷售，年度銷售目標達 300 萬台目標。

聚積與三星為長期合作夥伴，今年以來隨著疫情趨緩，大型聚會活動增加，帶動戶外 LED 看板需求提升，聚積出貨量也顯著增加，累計前 11 個月營收 29.45 億元，年增 73.67%，創下歷史新高。

市場看好，隨著 Mini LED 背光技術逐漸從電視，擴張到平板、筆電等電子產品，加上供應鏈整體製造成本下降，將有助 Mini LED 產業發展，尤其現今晶圓代工產能仍相對吃緊，Mini LED 驅動 IC 也可望避免過去市場殺價競爭的情況。