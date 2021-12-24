圓展明年營運拚優今年 擬擴大布局智慧醫療、ODM市場

視訊會議商圓展 (3669-TW) 召開法說會，展望未來，總經理許起裕認為，混合教學與視訊協作等數位生活發展趨勢不變，雖然大型急單標單已結束，但整體訂單仍優於疫情前，力拚明年營運再較今年成長，也將擴大布局智慧醫療 ODM 領域布局。

圓展有兩大事業群，包含簡報教育事業、視訊智慧產業事業，圓展認為，簡報教育事業在各國政府對行動遠距教學需求提升下，可望帶動筆電充電車、遠距教學用攝影機等，將積極爭取各大標案，並積極開發軟體應用。

圓展在簡報教育事業中也有一個小團隊負責智慧醫療應用，圓展指出，由於智慧醫療與影音、光學、AI 與 5G 等技術應用高度相似，內部已規劃在明 (2022) 年將成立新團隊，針對人口老年化趨勢，開發遠醫療應用產品。

視訊智慧事業方面，圓展近年持續擴大微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOG-US)、ZOOM(ZM-US)、騰訊等合作，擴大雲端視訊平台生態鏈，明年也將針對各類型會議室推出一體成形的視訊 Soundbar、雙鏡頭 USB 攝影機等，也力拚擴大承接 ODM/OEM 業務，主攻一線品牌大廠。

圓展進一步表示，根據巿場研究報告，2019-2030 年視訊會議巿場年複合成長率將達 9%，特別是新興國家隨著人口紅利、經濟成長，需求成長可期，也規劃擴大海外據點，設置新銷售據點。

圓展今年因大型標案已告一段落，加上去年基期較高，導致營收年增率連五個月負成長，但圓展認為，整體需求將回歸正常且優於疫情前水準，累計今年前 11 個月 34.92 億元、年減 7.4%。