分析師：通膨壓力續升 明年第一季金價仍將上漲

據報導，渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 貴金屬分析師 Suki Cooper 表示，預計 2022 年第一季黃金價格將會上漲，因為市場持續關注在通膨壓力上升和較低的實際公債殖利率。他指出，黃金市場近期的價格下跌很可能是一個好的買入機會。

Cooper 表示，黃金的許多不利因素已經被消化，像是美元走強和美聯準會縮減購債。除了通膨持續上升外，美元預期走軟，且實際公債殖利率仍為負值，表明近期金價下跌可被視為良好的買入機會。他也預期明年第一季金價平均約為每盎司 1,875 美元，較週一的價格仍有 3% 的上漲空間。

Cooper 指出，黃金的上漲，主要受惠於通膨持續上升。在美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.2%，創下 1990 年以來新高後，金價上漲趨勢加速。

他也指出，隨著本週將發布的個人消費支出物價指數 (PCE) 預期也將帶來推升。渣打銀行預計今年全年美國 PCE 將增長 4.2%，將會創下 1991 年以來的新高。

「通膨風險持續升高，但是投資者認為，聯準會並不會因此立即對做出強硬反應來應對高通膨。」Cooper 說。

DailyFX 分析師 Warren Venketas 曾表示，在今年大部分時間，黃金一直是不顯眼的小角色，不過目前重新展放光芒，朝 2020 年創下的紀錄高點 2000 美元上方回升。

Venketas 表示，通膨是個大問題，如果通膨預期跑贏殖利率，那麼年終反彈就可能發生，「在這一點上我非常樂觀」。從技術上講，黃金正處牛市反彈的完美狀態。而比預期更熱、更持久的通膨，將有助於推動價格上揚。