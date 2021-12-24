〈貴金屬盤後〉聖誕假期前 黃金收登5週高點 連續3週收高

週四 (23 日) 交易，黃金價格上漲，在週五聖誕假期前令本週金價收高。此前幾日，市場明顯受 Omicron 病毒株引起的擔憂情緒所影響。
週五許多全球市場將因聖誕節而休市。
- 2 月交割的最活躍黃金期貨價格上漲 9.50 美元或 0.5%，收每盎司 1811.70 美元，創下自 11 月 19 日以來最高收盤價。
FactSet 數據顯示，本週黃金上升 0.4%，創下連續第三週收高。然而，今年迄今黃金仍下滑 4.4%。
金屬投資公司 Sprott 執行長 Peter Grosskopf 表示：「黃金和白銀經歷了相對困難的一年。對 Fed 削減購債 / 升息的恐懼最令黃金受挫，以及 Fed 這些行動助長美元後，對黃金同樣不利。」
其他金屬商品交易
- 3 月交割的白銀期貨價格上漲 12.1 美分或 0.5%，收每盎司 22.94 美元，為 11 月 26 日以來最高收盤價，本週上漲 1.8%，但今年迄今則下跌 13.2%。
- 3 月交割的銅期貨價格上漲不到 1 美分或 0.1%，收每磅 4.3925 美元，本週約上漲 2.3%，今年迄今上漲 25%。
- 1 月交割的白金期貨價格上漲 6.70 美元或 0.7%，收每盎司 975.10 美元，本週上漲 4.3%，讓今年迄今的跌幅縮減為 9.7%。
- 3 月交割的鈀金期貨價格大漲 67.60 美元或 3.6%，收每盎司 1956.90 美元，本週漲幅近 10%，但今年迄今仍有 20% 跌幅。