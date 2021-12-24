〈貴金屬盤後〉聖誕假期前 黃金收登5週高點 連續3週收高

週四 (23 日) 交易，黃金價格上漲，在週五聖誕假期前令本週金價收高。此前幾日，市場明顯受 Omicron 病毒株引起的擔憂情緒所影響。

週五許多全球市場將因聖誕節而休市。

2 月交割的最活躍黃金期貨價格上漲 9.50 美元或 0.5%，收每盎司 1811.70 美元，創下自 11 月 19 日以來最高收盤價。

FactSet 數據顯示，本週黃金上升 0.4%，創下連續第三週收高。然而，今年迄今黃金仍下滑 4.4%。

金屬投資公司 Sprott 執行長 Peter Grosskopf 表示：「黃金和白銀經歷了相對困難的一年。對 Fed 削減購債 / 升息的恐懼最令黃金受挫，以及 Fed 這些行動助長美元後，對黃金同樣不利。」

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