〈貴金屬盤後〉美元走疲 黃金2連跌後止步 站回1800美元之上

週三 (22 日) 交易，黃金期貨價格上漲，在假期前的倒數第二個交易日重新站回 1800 美元之上。週五許多全球市場將因聖誕節而休市。

今日的上漲讓黃金重回 1800 美元上方，但近期黃金屢次無法久守該關卡上方領域，但本週中期，美元走疲和公債殖利率下降有利推漲金價。

過去幾個交易日，由於年終將至，顛簸的低流動性讓黃金無法抓牢 1800 美元，年終最後幾個交易日一直都被 Omicron 病毒引起的擔憂情緒，以及全球央行對通膨激增證據的反應所影響。

在觸及 11 月中旬的近期高點後，黃金期貨價格大多橫盤整理，在每盎司 1760 美元和略高於 1800 美元之間徘徊。

2 月交割的最活躍黃金期貨價格上漲 13.50 美元或 0.8%，收每盎司 1802.20 美元。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 週三報告寫道：「黃金價格正確認其年終交易區間在 1800 美元左右，隨著交易量減少，該區間應該會保持不變。」

「黃金的長期前景仍然看漲，因為投資者可能已經在價格上積極地反映了 Fed 明年的緊縮政策。」

3 月交割的白銀期貨價格上漲 29 美分或 1.3%，收每盎司 22.819 美元。

ICE 美元指數下跌 0.4% 至 96.117。10 年期公債殖利率下降至約莫 1.46%。兩者均有利黃金。

FactSet 數據顯示，根據交易最活躍期貨價格，本週迄今黃金下跌不到 0.1%，白銀上升 1.1%。

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