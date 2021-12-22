〈房產〉太平洋房屋衝出亮眼好成績 估明年房市北溫、中熱、南燙

房仲是一種使命感！太平洋房屋於今 (22) 日在新莊典華隆重舉辦「房仲菁英高峰會」，召集全台灣近千位太平洋房屋菁英頒發年度大獎。2021 年在疫情影響下，不動產交易市場相對穩定，尤其在疫情解封後買氣大爆發。預估 2022 房市價漲量溫，全台交易熱度呈現北溫、中熱、南燙的趨勢。

在疫情解封後買氣大爆發，太平洋房屋表現相當亮眼，相較 2020 年，年度 TOP 分店業績平均成長 25%，並且單店業績突破億元。太平洋房屋指出，2021 年 TOP 經紀人業績平均成長 33%；千萬經紀人突破雙位數，成長了 83.3%；而新人獎的人數成長 25%、平均業績也成長了 32.6%，300 萬以上經紀人人數成長 28%。除了加盟店業績爆發之外，加盟店數也成長 20%，持續朝向挺進 200 家。

太平洋房屋董事長盧阿水。(圖：太平洋房屋提供)

太平洋房屋「房仲菁英高峰會」活動，開場由董事長盧阿水帶領正副會長們敲響戰鼓齊心奔騰 2022，盧阿水在經營攻略中表示，央行預估 2021 年經濟成長率至 6.03%，今年不動產交易市場在疫情解封後相對熱絡，建物買賣移轉棟數可望達到 35 萬棟，但內政部與央行推出各項政策抑制炒房，台灣央行於 12 月 16 日公布第四度調整選擇性信用管制遏止囤房、囤地，有助房市良性健康發展。預估 2022 房市價漲量溫，全台交易熱度呈現北溫、中熱、南燙的趨勢。

太平洋房屋指出，後疫情的時期，太平洋房屋在數位資訊平台上加強建構，從年中影音賞屋的推動，到引進業務開發及銷售工具、並且全面升級店務資訊系統，再透過全台密集的教育訓練，實際幫助到加盟店業績成長，在人源、房源、客源三方面面俱到，因此太平洋房屋各店業績都逆勢成長 20-25%，展望明年全台加盟店數將上看 200 家，打造房仲第一家的優質品牌。