〈房產〉本土疫情影響房仲交易量年減近4成 新北衰退最嚴重

全台疫情進入三級警戒，房市交易也受嚴重衝擊，由連鎖房仲業最新統計的 6 月交易資料顯示，包括永慶、中信及住商的房仲業者，全台交易量年衰退至少超過 37%，永慶房屋更衰退高達 57%，區域別來看，新北市交易年衰退 67% 最嚴重。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，展望第三季房市表現，台灣出現 Delta 病毒群聚案件，三級防疫警戒是否能如期於 7 月 12 日降級成變數，須持續觀察後續疫情發展，疫情仍是影響下半年房市交易的關鍵。此外，實價登錄 2.0 與房地合一 2.0 也將於 7 月正式上路，加上第三季原本就是房市交易淡季，預估第三季房市交易欲大不易。

中信房屋統計 6 月內部交易量，與上月相較，全台成交量月減 39.6%，與去年同期相比，由於去年六都 6 月成交量較大，致使本月與去年同月比較呈現大幅衰退達 54.4%。

由中信房屋六都交易統計來看，6 月成交量新北市月減 53.8%、年減 64.7% 表現最差。

中信房屋總經理張世宗表示，疫情警戒持續延長，房地產交易量未見起色，不過上週以來，國內確診人數下降、疫情舒緩轉有望，網路預約看屋也因此回流逾 1 成。

張世宗指出，疫情降溫對房地產而言是一道曙光，只要持續降溫控制得宜，就有望調整鬆綁，房市也可望逐步恢復正軌。現階段雖以線上作業為主，但房地產屬交易金額龐大的交易，實地看屋的流程仍難以藉由線上的方式來確認不動產現況，因此房仲業仍衷心期盼解封之日的到來。

住商機構企畫研究室統計旗下加盟店 6 月成交業績，全台與 5 月相比量縮 35.1%，但較去年同期量縮 37.1%。其中新北市交易量較上月減少 37.4%，年減 46.5%。

永慶房屋指出，全台門神 6 月全台交易量與 5 月相比量縮 37%，年減 39%，其中新北市交易量月減 46%、年減高達 57%。