〈國內疫情升溫〉失業率增、收入減少 房仲：對信貸及房貸影響大

主計總處近期調查，5 月就業人數較 4 月大減 12.6 萬人，失業率也攀升至 4.11%。根據房仲調查統計，近 5 成民眾因疫情而導致收入減少，當中更有 43% 受訪者正背負貸款而感到壓力，兩項統計結果均顯示疫情嚴重影響民眾生計，勞工生活支出壓力增，其中以信貸及房貸影響最大。

中信房屋最新調查民眾在疫情期間收入的變化及影響，結果發現 49.6% 的受訪者在疫情警戒升級至 3 級之後，收入因而減少。收入減少的程度，以 10% 左右最多，收入減少 20%、30%、50% 的比例也明顯較多。至於在收入減少的狀況下，有哪些還款項目會受到影響，調查顯示以信用貸款及房屋貸款衝擊較大，占比分別為 16% 及 10%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，企業商家疫情期間營收慘澹，部分勞工甚至面臨無薪假或失業，造成薪資收入短缺，直接影響消費性支出與消費性貸款。張漢超說，消費性貸款又以信用貸款及房屋貸款為主，當收入受到衝擊時，可能直接會影響到個人的還款能力。

以 1000 萬元房貸為例，如採年利率 1.31% 並以 20 年貸款期間、無寬限期試算，平均每月至少要還款 4.7 萬元，對一般人而言，負擔已是相當沉重，如不幸生活又陷入困境，最終很可能連房貸都會面臨繳不出的窘境。

張漢超指出，倘若民眾繳付貸款發生困難，首先應主動與承貸機構進行協商溝通，因為銀行是不會自動幫你處理的。通常金融機構可提供展延寬限期、延長還款年限，或以原屋增貸的方式來減輕資金壓力，雖然最終所繳付的總利息會增加，但當前的還款壓力還是能稍稍舒緩，因此千萬別逕自停繳，以免影響個人信用記錄、造成日後與金融機構打交道時的困難。

中信房屋的的此一調查係是過網路進行，共計回收 1006 份有效問卷，調查期間自 6 月 1 日至 6 月 20 日。