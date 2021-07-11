〈觀察〉零接觸商機夯 銀行結盟房仲代銷搶房貸市場

疫情讓零接觸成了金融業行銷主軸，銀行為搶房貸市場，祭出線上申貸平台並與房仲代銷等業者合作建構生態圈，打造一條龍服務模式，鎖定自住客搶擴大房貸市占率。

國內疫情衝擊經濟成長動能，銀行針對產業放款風險也隨之升溫，但相較於部分產業放款可能衍生的逾放等風險，房貸放款有不動產可設定抵押擔保，對銀行來說相對安全，也成銀行積極主攻的業務之一。

為搶食房貸市場，銀行除了找上建商合作提供整批性房貸外，也相中生態圈的房仲、代銷等產業結盟，搭配線上 AI 申貸平台，提供線上試算吸引自住客上門。

包括第一銀行、兆豐銀行都有類似方案，一銀來說，除了既有的「第 e 數速貸」平台外，近期更攜手房仲業台灣房屋推出零接觸看房，提供「AI 即時帶看」與「即時快問」等服務。

而近年積極擴展消金版圖的兆豐銀行，除了爭取優質建商承做整批性房貸，開發房貸數位平台外，在房貸條件上亦持續朝更有競爭力的方向規劃，為進一步深化與客戶需求的連結性，積極發展購屋生態圈，與房地產代銷業者採異業合作模式，快速串接房貸線上貸款服務。

在疫情催化下，銀行的線上業務確實也替銀行帶來業績上的增長，以一銀來說，線上申貸平台「第 e 數速貸」使用量相較於三級警戒前增加 2 倍，線上申辦房貸及信貸的人數成長也超過 6 成，顯見疫情下民眾仍有龐大貸款需求，且開始自發性尋找多元申貸管道。

在 AI 住攻下，兆豐銀行房貸業務擴張力道十足強勁。根據內部最新統計，截至 6 月底房貸餘額較去年同期淨增加 808.13 億元，成長幅度達 26.42%，帶動全行消金放款餘額衝破 5700 億元，餘額淨增位居全國前三名。