〈中美晶集團展望〉宏捷科低軌衛星、元宇宙、自駕車技術到位 通吃三大商機

中美晶 (5483-TW) 集團參與國際光電展,旗下砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 總經理黃國鈞今 (22) 日表示,低軌衛星、自駕車應用布局持續進展,其中,低軌衛星使用 VCSEL 良率近期已提升至 9 成以上,看好在 AR/VR、自駕車光達 (LiDAR) 應用將逐步發酵。

宏捷科首次對外釋出低軌衛星布局進展,黃國鈞形容,低軌衛星應用是 GPS (全球定位系統) 的加強版,台廠主力戰場在地面端接收設備上,目前宏捷科開發的產品已進入客戶試用階段,主要客戶為美系大廠。

黃國鈞也透露,低軌衛星產品兩周前已達客戶要求的 9 成良率,內部計畫持續提升至 95% 以上,後續就會配合客戶需求出貨。

除低軌衛星外,黃國鈞指出,VCESL 最初發展目標應用為 AR/VR,目前最多應用在手機人臉辨識、測距,並已看到 AR/VR 產品應用朝量產邁進,至於自駕車所使用的光達 (LiDAR),明年將進入產品設計元年。

第三代化合物半導體開發上,宏捷科也挾中美晶集團資源,預計明年首季完成氮化鎵 GaN on Si、GaN on Sapphire(藍寶石基板) 等開發,應用則鎖定大小基站的功率放大器,高頻高壓氮化鎵 GaN on SiC 則預計到 2023 年第二季才會開發完成。

黃國鈞表示,GaN on SiC 目前最大關鍵仍在於成本,開發進度仍需緩步向前,對宏捷科來說,未來應用將持續鎖定 RF(射頻應用) 發展。