〈中美晶集團展望〉環球晶擴大佈局化合物半導體 明年產能翻倍增

中美晶 (5483-TW) 集團擴大佈局化合物半導體，中美晶暨環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (22) 日表示，明年將同步啟動 GaN(氮化鎵) 與 SiC(碳化矽) 擴產，產能均將翻倍成長。

徐秀蘭今日出席國際光電大展受訪時表示，明年 SiC 製程會往後延伸，且未因應客戶需求，將在美國擴充磊晶產能，預計 1 月引進設備，且新擴充的產能都已被客戶訂光。

徐秀蘭表示，由於化合物半導體基期低，即便明年產能倍增，同業也積極擴產，但從電動車需求來看，市場供需仍健康。

徐秀蘭也看好，矽基半導體未來幾年產值將持續成長，相比之下化合物半導體比重仍相對小，5 年內都不會超過 10%，看好在電動車需求、各國內燃機銷售禁令等帶動下，產能擴充速度快，產值 CAGR 仍會很大。

中美晶集團目前除矽晶圓廠環球晶外，旗下轉投資公司朋程 (8255-TW)、宏捷科 (8086-TW) 及兆遠 (4944-TW)，都積極投入化合物半導體領域。

徐秀蘭指出，集團布局上，主要集中車用、5G、供電系統相關等，宏捷科將增加產能，兆遠、朋程則將推新品，3 家公司在化合物半導體領域都會有很大的進步。

國際光電大展 21 日起登場，中美晶集團攜手旗下半導體子公司環球晶及轉投資事業宏捷科、朋程兆遠，於化合物半導體專區呈現集團深耕成果。