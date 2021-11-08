〈宏捷科展望〉WiFi客戶保守、手機年底庫存調整 Q4營收增幅放緩

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 第三季營運續衝近 23 季新高，展望第四季，受主要 WiFi 客戶拉貨保守，加上接近年底，中國中小型手機客戶開始進入庫存調整，估第四季營運成長幅度收斂，持平或小幅成長。

產能方面，受少數機台驗證時間拉長，估年底月產能也僅能提升至 1.8 萬片。

宏捷科表示，擴產計畫持續執行，目前月產能約在 1.5 萬片，下半年添購的新機台陸續裝機中，但有部分機台驗證時間拉長，原預估年底月產能達 2 萬片，已下修至 1.8 萬片，剩餘 2000 片將遞延至明年 1 月上線。

展望第四季，宏捷科認為，整體產業仍有長短料風險，主要 WiFi 客戶拉貨持續保守，估狀況要到明年首季才可望逐步改善，對第四季營運成長幅度保守看待，此外，中國中小型手機客戶在年底、農曆年前，傾向以消化庫存為優先，拉貨也有放緩跡象。

根據宏捷科統計，第三季手機 PA 占比達約 60-70%、WiFi 相關應用則下滑至約 30-40%，第四季 WiFi 5 主晶片缺貨情況未緩解，宏捷科客戶拉貨也趨緩，將力拚不提列庫存跌價損失，明年首季隨著手機 FEM 出貨帶動，營收可望回溫。

宏捷科第三季稅後純益達 2.56 億元，季增 29.5%、年增 67.08%，續創近 23 季新高，單季每股純益則為 1.3 元，累計前三季純益 6.3 億元，每股賺 3.21 元，10 月營收則續寫新猷，達 4.5 億元，月增 2.4%、年增 39.5%。