〈焦點股〉美光業績報喜股價狂飆 台廠記憶體股同歡慶

集團、投信衝刺年底作帳行情，助攻台股延續多頭格局，由於美光樂觀看待記憶體後市，周二股價強漲逾 10%，激勵台廠記憶體族群今 (22) 日同步展開攻勢，其中，南亞科 (2408-TW) 一度大漲 4%，站上年線，而 NAND Flash 控制 IC 廠群聯 (8299-TW) 盤中也勁揚 7%，直逼 500 元關卡，創 4 個半月新高。

記憶體大廠美光發布 2022 會計年度第一季營收表現優異，且第二季財測也大幅優於市場預期，可望淡季不淡，美光 (MU-US) 周二再度獲得買盤點火，股價飆漲 10.54% 至每股 90.68 美元，激勵費城半導體指數終場大漲 124.9 點或 3.35%，收 3857.3 點。

美光預期，在 AI、5G 與電動車等應用帶動下，未來幾年將持續成長，而元宇宙大量使用記憶體，也為美光帶來更多機會，相關台廠營運可望沾光，南亞科近來股價反彈力道強勁，今天再度大漲逾 4%，最高來到 79.9 元，重返年線之上，但隨著賣壓出籠，午盤漲幅收斂至 1% 內。

華邦電 (2344-TW) 早盤同步勁揚逾 4%，最高衝上 32.3 元，收復所有均線；旺宏 (2337-TW) 則上漲 2%，最高來到 42.05 元。下游模組廠威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW)、品安 (8088-TW) 等同步獲得買盤青睞，約上漲 1-3%。

群聯今天早盤放量大漲逾 7%，攻抵 499.5 元，午盤成交量已突破萬張。記憶體 IC 設計廠鈺創 (5351-TW) 盤中一度漲逾 4%，但午盤過後湧現獲利了結賣壓，股價翻黑下挫逾 1%。

TrendForce 研究指出，明年第一季適逢記憶體淡季，將迎來需求調整，估 NAND Flash 價格將下跌 10-15%，且應為全年跌幅最重的一季。不過，隨著半導體供應鏈缺料問題改善，在終端需求穩健、三星等大廠加速淡出 DDR3 市場下，利基型 DRAM 市況也將好轉，業者唱旺明年景氣，看好 3 月起可能再度面臨缺貨。