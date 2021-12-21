〈記憶體市況〉長短料影響淡化 利基型DRAM明年3月起可能缺貨

隨著半導體供應鏈缺料問題持續改善，長短料因素可望逐漸淡化，在終端需求穩健、三星等大廠加速淡出 DDR3 市場下，利基型 DRAM 市況也將好轉，業者唱旺明年景氣，看好 3 月起可能再度面臨缺貨，鈺創 (5351-TW)、晶豪科 (3006-TW)、華邦電 (2344-TW) 等台廠營運受惠大。

利基型 DRAM 第四季市況趨緩，進入景氣循環修正期。業者指出，雖然第四季起市況稍微修正，但還是有客戶以原先的價格吸收，顯示需求並未降溫。

業者認為，終端需求持續存在，只是受長短料影響，預期明年 1 月，長短料情況將更為紓解，2 月因農曆春節假期、拉貨降溫，但在長短料因素淡化、長假後庫存回補需求帶動下，利基型 DRAM 3 月起可能面臨缺貨，價格也將因此揚升。

也有業者看好，明年第二季利基型 DRAM 價格將慢慢回穩、稍微向上；在三星逐漸淡出 DDR3 市場下，明年利基型 DRAM 供需平衡、價格平穩，不會比今年差。

三星為擴大投入 CMOS 影像感測器，以分食大廠 SONY 的市占率，已通知 4G DDR3 客戶，明年不再生產 DDR3；在三星淡出市場下，除有助價格穩定，市場供給缺口也將再度出現。