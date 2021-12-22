富邦金將與日盛金工會進行員工安置方案協商 盼勞資雙贏

富邦金控 (2881-TW) 與日盛金控 (5820-TW) 在 12/17 與日盛銀工會達初步協商共識後，今 (22) 日再宣布，12/29 將與日盛金工會進行員工安置方案協商，富邦金控強調，持續秉持誠信協商原則與工會對話溝通，以期達成雙方共識，創造勞資雙贏。

儘管富邦金已與日盛銀工會達成初步共識，但日盛金控暨其子公司企業工會在 12/20 發出聲明表示，12/17 該場與日盛金控子公司各別的協商會議，日盛金工會並未參與，不代表日盛金工會立場。

日盛金工會聲明指出，團協內容過於簡化且未對於不利日盛員工權益的條件表述，因此，未來團協協商所有內容，一切仍以日盛金工會與富邦金正式協商達成共識後為準，並強調，富邦金協商代表總以自提的版本要求本工會同意，若富邦金仍不願進行善意溝通，工會迫於無奈，將會採取抗爭手段，向社會大眾與主管機關表達訴求。

歷經兩天過後，富邦金今日表示，富邦金、日盛金與日盛金工會、日盛銀工會自今年 7 月啟動員工權益議題的協商，由於日盛金工會、日盛銀工會二者互不隸屬，各自代表其會員進行協商，基於尊重二工會個別協商的代表性，富邦金控自今年 10 月下旬起，即分別與日盛金工會、日盛銀工會進行協談，並於 12 月 17 日與日盛銀工會就員工安置方案主要條件達成初步共識，會議並由全金聯理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢共同擔任主席，勞動部、臺北市政府勞動局共同見證。

富邦金控與日盛金控也將於 12 月 29 日與日盛金工會召開協談會議，該次協談會議仍將由全金聯理事長鍾馥吉及秘書長韓仕賢共同擔任主席，並邀請勞動部及北市府勞動局列席指導。

日盛金工會表示，截至目前為止，針對優離、優退及留任員工獎勵等相關條約在內的員工安置計劃草案，尚未能達成具體共識。

針對協商版本的爭議，富邦金表示，該金控提出的協商版本係經多次與工會充分交流後，在理解工會立場及主張、衡酌市場合併案例，同時兼顧客戶服務及員工權益下，所提出的員工安置方案，也因為完整的溝通與說明，富邦金控方能就員工安置方案與日盛銀工會達成初步共識，未來富邦金控亦將秉持相同的態度與日盛金工會協商。

富邦金控強調，理解並尊重工會為會員爭取權益的立場及態度，即便雙方歷經多次協談尚未能達成共識，也從未中斷協商，並持續透過正式及非正式的協商會議對話溝通。近半年來富邦金控與日盛金工會、日盛銀工會正式與非正式之協商已逾十次以上，均秉持一貫的態度，與工會進行對話並積極參與協商，以期達成共識。