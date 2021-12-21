〈記憶體市況〉美光財測優預期淡季不淡 南亞科、華邦電營運飄香

記憶體大廠美光 (MU-US) 對記憶體後市釋出樂觀展望，除第二季財測優於市場預期外，並看好全年營收、獲利可望創新高，相關台廠南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 營運將同步吃香喝辣。

美光周一 (20 日) 發布 2022 年會計年度第一季財報與第二季財測，均優於市場預期，第一季調整後 EPS 為 2.16 美元，高於市場估的 2.11 美元；並預估第二季營收、調整後 EPS 分別為 75 億美元、1.95 美元，大幅優於市場預期的 72.9 億美元、1.84 美元，營運可望淡季不淡。

美光表示，過去 20 年來，記憶體與儲存產業營收增幅，已超越半導體產業其他領域，預期在 AI、5G 與電動車等應用用帶動下，未來幾年將持續成長，而元宇宙大量使用記憶體，也將為美光帶來更多機會。

美光指出，大部分 PC 客戶庫存調整已完成，明年需求將受資料中心、5G 手機、汽車與工業市場續強帶動，預期非記憶體零組件供給短缺情況將逐步緩解，帶動記憶體與儲存需求成長，2022 年會計年度營收、獲利可望創新高。

受到長短料因素干擾，DRAM 現貨價歷經近半年盤整修正，近期在長短料情況有所緩解下，現貨價開始止跌反彈；由於明年第一季為傳統淡季，研調機構 TrendForce 預期，合約價將續跌 8-13%，但隨著農曆年後需求回溫，市場看好，第二季合約價可望正式止跌回升。

