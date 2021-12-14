〈美股熱門股〉Rivian旗下RT1獲選年度最佳皮卡 盤中股價走高

電動車新創公司 Rivian 旗下電動皮卡 R1T，周一（13 日）獲美國權威汽車雜誌《Motor Trend》評為 2022 年度最佳皮卡車，擊敗福特、通用與現代汽車等競爭對手，消息激勵盤中股價一度漲近 2%，截稿前漲幅收斂至 1.25%，每股暫報 116.09 美元。

Motor Trend 表示，Rivian 的電動皮卡 R1T 在 6 個關鍵評比標準包括：安全性、效率、價值、先進設計、卓越工程設計和功能預期性能，表現相當出色。

Motor Trend 在評論中寫道，R1T 不僅僅是一輛可靠的皮卡車，也顯示出現代皮卡車應有的樣子，是近年來最實至名歸抱回 Golden Caliper 獎項的車。該獎項為各汽車製造商趨之若鶩的殊榮，拿到該獎意味著汽車受第三方認證肯定，車商也常在廣告中秀出獎項證明自家產品價值。

Motor Trend 總編輯 Ed Loh 聲明表示，作為第一款上市的全電動皮卡，R1T 成功實現達成目標，同時又沒有冒犯卡車買家的傳統觀念，再加上 6 項標準評比表現出色，很榮幸將 R1T 評選為 2022 年的年度卡車。

此外，其他同時與 Rivian 旗下 R1T 同時入圍的皮卡車有福特 Maverick、通用 GMC 電動悍馬車，以及現代汽車的 Santa Cruz。

另一家電動車新創公司 Lucid() 旗下 Air 上月被評選為 2022 年度最佳車款，擊敗擊敗賓士、保時捷，不過近期股價受美國證券交易委員會（SEC）調查影響連日走低，截稿前下跌 1.83%，每股暫報 36.97 美元。