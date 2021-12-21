Nikola同意支付1.25億美元 與SEC就詐欺指控達成和解

美國證券交易委員會 (SEC) 周二 (21 日) 表示，電動卡車新創 Nikola(NKLA-US) 同意支付 1.25 億美元，就創辦人 Trevor Milton 在產品、技術能力與業務前景方面欺瞞投資人的指控，與 SEC 達成和解。

消息傳出後，Nikola 周二美股盤前漲 2.6%。在未產出任何一台電動車的情況下，Nikola 去年股價一度飆至近 100 美元，且市值一度超車福特 (F-US)。

Nikola 創辦人兼前任執行長 Trevor Milton 此前掀起一系列造假疑雲，除了氫燃料電池、電動卡車宣傳造假外，Milton 還涉嫌炒高股價，吸引投資人跳入後轉售獲利。

SEC 執法部門主管 Gurbir Grewal 周二透過聲明表示，Nikola 應對 Milton 涉嫌誤導性陳述等詐欺行為負責，稱其錯誤描述公司業務和技術的真實情況。

Nikola 證實與 SEC 達成和解協議，並稱會在 2 年內支付 1.25 億美元的民事罰款，但既不承認也不否認 SEC 的調查結果。

SEC 本次行動也等同對希望藉由特殊目的收購公司 (SPAC) 進入公開市場的企業發出警告，呼籲這些公司必須提供精準確實的聲明。