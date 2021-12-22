拜登與世衛不同調 美CDC稱兩劑疫苗可能不夠

週二 (21 日) 美國總統拜登宣布防疫新措施，並保證美國不會進入封鎖、停校狀態，民眾耶誕佳節計畫仍可順利進行。不過，世界衛生組織 (WHO) 建議人們取消慶祝活動。

Omicron 變種病毒株全球急遽擴散中，已在 89 個國家 / 地區現蹤，在美國所有新冠確診病例中，Omicron 感染佔比已自上週的 13% 飆升至占 73%，超越 Delta 成美國「主流變異株」，導致醫療系統正承受巨大壓力。

拜登週二發表演說時宣布防疫新措施，包括美國將購買 5 億劑居家快篩試劑，將在下個月透過郵件寄發給美國人。目前美國政府仍在制定居家快篩計畫的細節，將在未來幾週內完成。

拜登還宣布加派 1000 名軍人到全國各地負擔過重的醫院，公布新疫苗接種站點以提高疫苗可及性，並且將額外部署數百名聯邦疫苗接種人員，重點是防止美國公衛系統陷入癱瘓。

同時，拜登保證不會實施封鎖和停校，接種疫苗的美國人仍可以持續聖誕假期計畫，鼓勵人們接種第三劑疫苗，因為這些人將受高度保護。拜登警告，拒絕接種疫苗的人可能會生病或因重症入院。

不過，世衛與拜登不同調，隨著英國不排除祭出新的防疫限制，一些國家實施更嚴格的封鎖措施，在聖誕佳節即將來臨的時刻，WHO 呼籲取消佳節聚會。

世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週二指出，人們必須做出一些艱難的決定，因為取消活動總喪失生命好。

美 CDC 稱兩劑疫苗可能不夠

美國疾病控制和預防中心 (CDC) 數據顯示，有超過 2.03 億的美國人已接種兩劑的輝瑞或莫德納疫苗、或一劑嬌生疫苗。

CDC 主任 Rochelle Walensky 表示，Omicron 擁有 50 多個突變，而在刺突蛋白更擁有 32 種突變，由於這些突變，施打兩劑疫苗可能不足以預防感染。

CDC 正重新審查「完整接種疫苗」的定義。目前定義為在接種 Moderna 或輝瑞 (Pfizer) 的雙針疫苗之一的第二劑後兩週，或在強生 (Johnson & Johnson) 的單劑疫苗接種後兩週。

Walensky 直言，根據迄今為止的數據，疫苗可能無法預防感染，這代表人們必須持續配戴口罩防疫，還警告目前已有 Omicron 死亡案例，儘管這與其他變異株相比是少數。

Walensky 建議接種疫苗和第三劑疫苗作為預防死亡的最佳措施，因為未接種疫苗人群的死亡可能性是已接種疫苗人群的 20 倍。