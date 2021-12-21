Omicron成美國主流變異株 占新增確診病例高達73%

Omicron 變種病毒持續蔓延，引發市場擔憂。根據最新的數據顯示，Omicron 已經取代 Delta 變種病毒，成為美國主要的新冠肺炎病毒變異株，上週新增確診病例中有高達 73% 的是感染 Omicron 變種病毒。

根據美國疾病管制和預防中心 (CDC) 的數據顯示，僅在一週的時間內，感染 Omicron 變種病毒的病例就增加了近 6 倍。截至 18 日的一週內，有高達 73% 的病例都是感染了 Omicron 變種病毒。

在美國部分地區的感染率甚至更高。在紐約地區、東南部、中西部和太平洋西北地區，估計有高達 90% 的新增病例是感染 Omicron。目前全球已經有將近 90 個國家 / 地區出現 Omicron 確診病例。

自 6 月底以來，Delta 變種病毒一直是美國的主流變異株。根據 CDC 的數據，就在 11 月底，仍有超過 99.5% 的確診病例是感染 Delta 病毒。此外，截至 12 月 11 日當週，也僅有 13% 的病例是感染 Omicron 病毒。

美國目前已經有 61% 的人口完整接種了新冠肺炎疫苗，但是突破性感染確診病例仍舊增加。但是，接種過完整疫苗感染 Omicron 病毒的患者，大部分症狀較輕微。

白宮最新聲明指出，拜登總統將於 21 日就美國對抗新冠病毒的狀況發表評論。拜登在先前冬季防疫計畫的基礎上，將宣布聯邦政府採取的新措施來幫助需要援助的社群，同時也將對那些不願接種疫苗的美國民眾發出嚴重警告。