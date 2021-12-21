澳洲央行：預計Omicron不會破壞經濟復甦 明年初開始減少購債

澳洲央行周二 (21 日) 公布 12 月 7 日會議紀要，政策制定者認為，Omicron 變種病毒雖然帶來不確定性，但預計不會破壞經濟復甦。

根據會議紀要，與會者認為，Omicron 變種病毒傳播不會破壞正在進行的經濟復甦，如果數據保持樂觀，央行可以選擇提前結束量化寬鬆。

會議紀要公布後，澳幣兌美元寫盤中低點，突破 0.7100 門檻，之後在這一價位徘徊。

澳洲央行認為，在 2022 年第一次會議上縮減債券購買計畫，並於 5 月份結束的方案，符合當前的預測。

但政策制定者也討論了另兩個選項。一是當就業和通膨目標的進展優於預期時，央行可能在 2 月份停止購買，如果進展偏慢，那麼就在明年 2 月份開始縮減，5 月份再次評估。

央行決議，在明年首次會議，即 2 月 1 日會議上做出最終決定，以讓決策者有時間評估經濟形勢，屆時 Omicron 對經濟復甦的實際影響也會更明朗。

央行稱，實時指標表明，經濟活動—特別是家庭消費，正在強勁復甦，

澳洲央行會議召開後，上周發布的澳洲 11 月份新增就業人數創紀錄新高，失業率降至 4.6%。

本月早些時候，央行總裁 Philip Lowe 表示，任何結束量化寬鬆的決定都與首次升息的時間無關，並補充說，其他央行的決定，也將對澳洲央行的量化寬鬆政策產生影響。