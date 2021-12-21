Omicron疫情擔憂操盤攻略？Cramer：趁尖牙股、微軟走疲 快點買進

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 週一表示，投資者應該趁著近期 FAANG 股票和科技巨頭微軟 (MSFT-US) 股價走疲，趕緊買進。

Cramer 承認，華爾街對此回 Omicron 變種株引起的新冠疫情，去年 2 月和 3 月間投資者對最初新冠疫情的擔憂情緒並不完全相同。然而，FAANG 和微軟去年的恢復速度均較廣泛 S&P 500 還要快速，Cramer 預期，即使兩種疫情存在明顯差異，這一波也會發生同樣的動態。

「我們現在沒有刺激措施了，我們沒有 Fed 的幫助，但現在有一大堆資金等著標的出現，而 FAANG 和微軟就是這些資金最堅固的堡壘，一旦他們遭 Omicorn 攻擊其弱點時，你會慶幸買了這 6 檔。」Cramer 說。

Cramer 所謂的 FAANG 股包括臉書母公司 Meta (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)，而微軟常常在 FAANG 出現時一同被提及。過去 5 個交易日，這 6 家股價均走低，且除了蘋果以外，其他 5 家過去一個月股價均下滑。

「到最後，你得承認大型科技業就是擁有長期成長特質，而這些最棒的大型科技公司也有很棒的管理層，這是我預期他們股價會比市場其他家更早觸底並往上攀升的原因。」