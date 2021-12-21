拜登法案卡關、Omicron擔憂 穆迪警告將下調美國經濟成長預測

據報導，穆迪分析 (Moody's Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 在週一 (20 日) 表示，隨著拜登的《重建美好未來法案》(BBB) 可能卡關失敗，以及 Omicron 變種病毒的迅速傳播，2022 年的美國經濟的恐怕前景黯淡。

Zandi 在接受採訪時表示：「Omicron 變種病毒疫情迫在眉睫，美國當局陷入混亂，明年美國經濟復甦面臨風險並非沒有原因的，而且還正在上升。」

Zandi 也指出，穆迪很可能會在未來幾天內下調對美國的經濟的經濟成長預測，原因就是是不斷惡化的疫情和美國民主黨參議員 Joe Manchin 公開表示不支持拜登政府 1.75 兆美元投資計劃案的雙重打擊。

穆迪目前預測美國 2022 年國內生產總值 (GDP) 成長率為 4.4%，但 Zandi 表示，可能將下調多達 1 個百分點。「現在的這波疫情比我幾週前想像的更大、更嚴重。」Zandi 說道。

儘管感染 Omicron 在症狀上可能較輕微，住院率和死亡人數可能較少，但 Zandi 擔心確診病例數持續飆升，醫院系統恐怕會不堪負荷。「一旦發生這種情況，業務就會遭受干擾。政府就必須開始中斷業務或重新實施社交距離規定和旅遊限制，這些事情都會對經濟造成更大的破壞。」Zandi 說道。

根據美國疾病管制和預防中心 (CDC) 的數據顯示，僅在一週的時間內，感染 Omicron 變種病毒的病例就增加了近 6 倍。截至 18 日的一週內，有高達 73% 的病例都是感染了 Omicron 變種病毒。Omicron 已經取代 Delta 變種病毒，成為美國主要的新冠肺炎病毒變異株。

高盛週日在一份研究報告中也表示，由於被稱做《重建美好未來法案》的法案可能卡關失敗，因此下調美國 2022 年的國內生產總值 (GDP) 預測，將明年第一季經濟成長從原先的增長 3% 降至 2%，第二季濟成長從原先的增長 3.5% 降至 3%，第三季的濟成長從原先的增長 3% 降至 2.75%。