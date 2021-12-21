〈年菜商機熱〉王品銷售上看1.5萬組 估挹注逾8000萬元營收

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (21) 日宣布開賣冷凍年菜組，由於多數民眾仍未能出國，王品預估，整體年菜市場規模將再成長 2 成，目標冷凍年菜銷售倍增至 1.5 萬組，挹注業績 7000 萬元，較去年翻倍增，若加計首度開賣中餐熱年菜，預計全檔期共將創造營收 8000 萬元。

王品說明，透過旗下萬鮮銷售冷凍年菜邁入第 3 年，業績逐年攀升，隨著宅商機持續發酵，今年立下銷售年菜高標，目標衝出 1.5 萬組的銷量。

同時，王品除了萬鮮的冷凍年菜外，首度集結旗下中餐品牌推外帶熱年菜，王品預估，合計銷售可破 1 億元。

王品進一步說明，去年首度接獲二大科技業福委會訂單，共賣出 6000 組年菜創造 3500 萬元業績，由於今年春節假期長達 9 天，且多數民眾只能選擇在國內國內，預估整體年菜市場將較去年再成長 20% 達 60 億元規模。

因此，王品今年積極拓展新客群，新研發 11 道菜色，保留 3 道明星菜色，再加上常態開發的 6 道菜色，組成共 7 款組合，尤其推出創新思維東西合併年菜，是市場上較少見的西式年菜，並開通電商銷售通路，預計可將年菜購買年齡層向下延伸至 30 歲左右世代。

另外，王品提到，後疫情時代宅經濟商機持續發酵，因此萬鮮積極發展冷凍和常溫食品，已將火鍋料、湯底等研發成零售商品，並進入統一、全家、全聯和美式賣場等通路，今年營收已突破 1 億元，成為集團新成長動能。