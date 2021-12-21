〈焦點股〉大立光獲法人青睞一度噴漲停 光學股買氣熱

光學元件大廠大立光 (3008-TW) 獲天風證券分析師郭明錤看好，對中國一線手機品牌廠出貨可望大幅成長，吸引本土法人跟進喊買，目標價上調至 3000 元，激勵買盤湧入，今 (21) 日再現亮燈漲停，站上半年線，並帶動光學族群走高，玉晶光 (3406-TW) 大漲近半根，亞光 (3019-TW)、佳凌 (4976-TW) 等均表現不俗。

大立光近一年營運遭遇逆風，股價一路從 5 字頭高點墜下，最低下探 1960 元，迫使大立光首度祭出庫藏股計畫，不過，上周法人看法出現反轉，美系外資率先喊買大立光，目標價上看 2600 元，郭明錤也直指大立光最壞時期已過，在專利戰勝出下，近期已與某一線中國手機品牌簽署採購 LTA (長期供貨合約)，鏡頭出貨量明年將大躍進。

本土法人今天跟進上調大立光目標價至 3000 元，看好非蘋手機即將啟動 2022 年第一季的新機拉貨，包括小米、OPPO 均推出高階機種，搭載 8P 鏡頭，可望帶動大立光獲利轉佳。

大立光上周五強勢噴出漲停後，今天再現漲停板，達 2495 元，創 3 個月新高，隨後漲停被敲開，漲幅收斂至 6% 左右。

其他光學股同樣吸引買盤進駐，玉晶光盤中勁揚逾 4%，最高衝上 557 元，站穩月線及短均之上，亞光、佳凌、新鉅科、先進光也上漲 2-4%，光學為盤面多頭指標族群。

大立光今年 11 月營收 43.52 億元，月增 3.54%、年減 16.9%，累計前 11 月營收 424.6 億元，年減 16.8%。玉晶光 11 月營收 19.25 億元，月減 2.09%、年增 6.49%，累計前 11 月營收 149.1 億元，年增 3.28%，改寫歷史新高。