〈外銷訂單〉11月衝上655億美元連二十一紅 改寫單月新高

經濟部統計處今 (20) 日公布 11 月外銷訂單，在新興科技應用需求擴增、國際原物料價格仍高於去年同月，各大貨品接單續強，單月外銷訂單衝上 655 億美元，月增 10.8%、年增 13.4%，連二十一紅，並改寫歷年單月新高，累計前 11 月外銷訂單衝破 6000 億美元，達 6062.3 億美元、年增 28.1%。

按貨品別觀察，統計處指出，受惠 5G、高效能運算等商機持續，加上年終銷售旺季，帶動筆電、顯示卡、伺服器等需求熱絡，支撐電子、資訊通信產品接單成長，金額達 202.7 億美元、211.9 億美元，年增 17.9%、1.7%，雙雙改寫歷史新高。

光學器材同樣受惠商用、工控以及醫療等產業面板需求強勁，加上背光模組接單續增，抵銷大尺寸電視面板價格下跌影響，外銷訂單金額達 26.7 億美元，年增 12.3%。

傳統貨品也在全球景氣回溫、終端需求續強下，保持雙位數成長，且同創歷年同月新高，據統計處計算，四大主要接單貨品，包含基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品，年增幅達 32.6%、17.8%、22.6%、41.1%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，全球景氣穩健復甦，有利全球貿易持續成長，農曆春節備貨需求也可望帶動 5G 通訊、車用電子、高效能運算等新興科技應用外銷接單動能。

統計處也預估 12 月外銷訂單達約 605-620 億美元，月減 5.3%-7.6%、年增幅 - 0.1%-2.4%。