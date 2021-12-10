投資熱絡 Q3製造業營收、固定資產增購額雙寫新猷

經濟部統計處今 (10) 日公布第三季製造業投資、營運概況調查報告，受消費性新品上市、傳產需求強勁帶動，第三季製造業營收達 8.4 兆元，季增 6.4%、年增 19%，製造業國內固定資產增購金額也持續增加，第三季達 4960 億元，季增 15.6%、年增 43.4%，雙雙創下歷史單季新高。

統計處表示，從固定資產型態來看，第三季固定資產增購以機械及雜項設備增購占 82.1% 最多，其次則為房屋及營建工程，占比達 17.3%，凸顯國內外廠商持續在台擴大投資。

從各行業別分析，統計處指出，第三季電子零組件業固定資產增購達 3472 億元，年增 59.2%，創歷史單季新高，主因是半導體業者積極投資高階、成熟製程產能，加上面板廠推動產品升級轉型，擴增資本支出挹注。

此外，機械設備業、石油及煤製品業增購金額也各達 115 億元、109 億元，年增 49.1%、61.6%，其中，機械設備業受惠半導體設備、工業自動化需求強勁，增購金額同步創下歷年單季新高，反觀基本金屬業因去年同期國內鋼鐵大廠安排高爐大修等，終止連七季正成長。

展望未來，統計處看好，隨著半導體大廠加速推動投資計畫，帶動國內外供應鏈在台投資群聚效應浮現，加上台商回台投資動能延續、離岸風電產業鏈在地化，樂觀預估全年製造業投資金額將再創新猷。