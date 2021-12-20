擔心Omicron引發更多防疫限制 油價急跌逾2%

亞洲周一 (20 日) 盤中油價急跌逾 2%，因歐洲和美國的 Omicron 變種病例激增，引發投資者新一輪擔憂，認為防範疫情擴散而對企業的新限制，可能會打擊燃料需求。

至格林威治標準時間 0436 ，布蘭特原油期貨下跌 1.92 美元或 2.6%，至每桶 71.60 美元，而美國西德州中質原油 (WTI) 原油期貨下跌 2.09 美元或 3%，至每桶 68.77 美元。

CMC Markets 市場分析師 Kelvin Wong 表示，美股期指與油價同步疲軟，這是由於投資人擔心經濟活動即將受到限制，以遏制當前 Omicron 變種病毒在全球範圍內不斷擴大，這可能會增加需求放緩的風險。

荷蘭在周日進入封鎖，未來有幾個歐洲國家，在聖誕節和新年假期之前實施更多防疫限制的可能性也在增加。

美國衛生官員周日敦促美國人接種加強針、戴上口罩，並謹慎選擇寒假期間旅行，因為 Omicron 變種在世界各地肆虐，並將成為美國的主要毒株。

與此同時，美國能源公司本周連續第二周增加了石油和天然氣鑽井平台。

能源服務公司 Baker Hughes Co. 上周五表示，截至 12 月 17 日當周，石油和天然氣鑽井平台數量增加了 3 個，達到 579 個，為 2020 年 4 月以來最高。

儘管如此，俄羅斯的單季出口量預計將減少，他們預計 2022 年第一季石油出口和轉運 5605 萬噸，而 2021 年第 4 季為 5830 萬噸。