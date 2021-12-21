〈能源盤後〉Omicron引起全球實施防疫限制 挫傷需求 原油大跌3%

週一 (20 日) 交易，原油價格大跌，但收盤脫離盤中低點，係因 Omicron 新冠變種病毒迅速傳播，全球部分地區實施新行動限制，加劇了市場對需求的擔憂。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 報告寫道：「隨著市場情緒轉悲觀，且各國研議更深度的限制和封鎖，油價再次受創。」

政治因素也是今日挫傷原油需求的力量之一，因為美國民主黨參議員 Joe Manchin 表示他不會支持拜登總統關鍵的 2 兆美元支撐法案。

該消息令高盛週末再次下調了美國經濟成長預期，主張拜登「重建美好未來（Build Back Better）」法案缺乏吸引力。

與此同時，全球數國已實施了新旅行限制，以遏止 Omicron 病毒的快速傳播。荷蘭週日重新實施封鎖，所有非必要的商店、酒吧和餐館都關閉至 1 月中旬。愛爾蘭總理 Micheál Martin 也宣布了新的限制措施。

Erlam 寫道：「對今年第一季的原油需求來說，這些都不是好兆頭，問題就在 OPEC + 是否會堅持到 1 月會議才扣下板機，或者對今年全球經濟帶來更多痛苦。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.11 美元或 3%，收每桶 68.61 美元，但脫離盤中低點 66.12 美元。上週收低 1.1%。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2 美元或 2.7%，收每桶 71.52 美元，上週收低 2.2%。

交易最活躍的 WTI 原油和 Brent 原油週一創下 12 月 3 日以來最低收盤價。

OPEC+ 產量持續低於同意的目標，OPEC+ 11 月的減產協議遵循率在 117%，較一個月前的水準 116% 上升。

在面臨 Omicron 帶來的新疫情時，OPEC+12 月初會議仍決議，1 月維持增產 40 萬桶 / 日，但保留了「根據需要立即調整」的選項。

其他能源商品交易

1 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5%，收近每加侖 2.09 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.1%，收每加侖 2.173 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.9%，收每百萬 Btu 3.834 美元。

今年秋季天然氣價格飆升至 13 年高點，但之後價格回落，本月迄今下跌近 16%。

施耐德電氣大宗商品分析師 Brian Steinkamp 報告指出，美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 的最新預測顯示，未來兩週內，低於正常水準的氣溫可能會從西北蔓延到西部和中西部上游。

「最終可能會因為供暖需求增加，讓天然氣價格出現上行壓力。此前全美多數地區的 12 月都比往常暖和。」

這可能會導致天然氣價格的一些上行壓力最終以供暖需求增加的形式出現，此前美國大部分地區的 12 月都比往常更暖和。”