高盛：油價要跌到極端情況 全球航空需停飛3個月

Omicron 變種病毒在近期持續蔓延，包含日本、以色列和摩洛哥等國都已經封鎖國境，以防堵疫情，市場也憂心油價恐將此大跌；不過，高盛 (Goldman Sachs) 石油分析師 Damien Courvalin 認為，市場已過度反應，油價要跌到市場假設的極端情況，全球航空需停飛至少長達 3 個月。

Courvalin 在報告中表示，根據高盛的定價模型顯示，市場如今是假設未來 3 個月的需求將減少 700 萬桶 / 日，並且 OPEC + 的供應也無法抵銷這樣的衝擊。

Courvalin 表示，要達到這樣的假設可能有幾種極端情況，就是全球 3 個月內沒有任何一架飛機飛航，或是 Omicron 變種病毒所造成的防疫封鎖強度是 2020 年第二季的一半。又或者，變回疫苗推出前更糟糕的世界，全球航空飛行需求降至去年冬天的水平。

由於擔憂 Omicron 變種病毒將阻礙全球需求，紐約西德州中級原油 (WTI) 價格自 11 月 24 日以來已下跌 12%。雅虎財經分析師 Jared Blikre 指出，油價如今已經較近期的高點下跌了約 23%。數據也顯示，石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 和 BP 石油公司股價在過去 5 個交易日中分別下跌了 7.2% 和 9.8%。