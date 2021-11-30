Omicron突襲重挫油價 法人：回升至80美元才可望重回多頭

新型變種病毒 Omicron 重挫原油價格，法人指出，如果 OPEC+ 明年 1 月決定暫停每日增產 40 萬桶，將有助推升油價，如要站穩多頭必須，油價必須反彈至 80 美元以上，但若其堅持原計劃，原油後市將繼續看跌。

Omicron 來勢洶洶，布蘭特原油 26 日重挫逾 10%，加上日前美國宣布協同其他主要石油消費國釋放戰略石油儲備後，油價開始震盪下行。變種病毒的出現導致全球各地開始實施新的旅遊限制，令原油市場需求前景蒙上陰影，尤其是眼下歐洲疫情形勢不容樂觀，新增感染病例居高不下。

據世界衛生組織 (WHO) 稱，高度突變的 Omicron 變種病毒有可能在全球擴散，感染激增的風險非常高，FXTM 富拓高級研究分析師 Lukman Otunuga 指出，接下來的幾天，OPEC 及其盟友將進入緊張的討論中，決定該如何應對 Omicron 變種病毒的擴散。

FXTM 富拓表示，OPEC 將召開的部長級聯合監督委員會 (JMMC) 會議由原定的周二推遲至周四，以便有時間評估病毒對需求的影響，從中我們可以感受到 OPEC + 決策的謹慎度提高。OPEC 成員國會議和 OPEC + 會議仍將按計劃分別於 12 月 1 日和 12 月 2 日舉行。

FXTM 富拓表示，OPEC + 已經決定 12 月每日增產 40 萬桶，本次會議將討論明年 1 月的產量。疫情再度爆發，加上美國與中國、印度、英國等國釋放戰略儲備，該聯盟取消 1 月增產計劃的概率正在增加。

但如果 OPEC+1 月份暫停每日增產 40 萬桶，無疑會給原油多頭注入一針強心劑，有助於推動油價回升。不過，如果其堅持原計劃，原油後市將繼續看跌。

FXTM 富拓表示，布蘭特原油仍嚴重承壓，目前布油收盤價已跌破 200 日均線，空頭目標看向 70 美元關鍵位，一旦失守，可能跌向 68.20 和 65.00，而多頭想要重新掌控局面，油價需反彈至 80 美元上方。