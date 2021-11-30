油價跌幅擴大至逾2% Omicron恐影響OPEC+增產決策

在莫德納 (MRNA-US) 執行長 Stéphane Bancel 發表評論，對現有疫苗效果存疑之後，全球風險資產回調，油價首當其衝，不僅回吐漲幅，跌勢更擴大至 2% 以上。

Bancel 受訪時表示，疫苗對 Omicron 變種病毒的效果可能不如針對其他病毒株。在他的說法見於媒體後，全球股市走弱，油價大跌。

至格林威治標準時間 0605，布蘭特原油期貨 1.82 美元或 2.5%，至每桶 71.62 美元。美國西德州原油 (WTI) 期貨下跌 1.61 美元或 2.3%，至每桶 68.34 美元。

世界衛生組織 (WHO) 周一表示，Omicron 造成感染激增的風險非常高，目前尚不清楚新變種的嚴重程度，以及現有疫苗是否能有效防堵。多國祭出旅遊限令，尤其針對非洲南部國家。

由於需求前景密布陰霾，人們更加預計，OPEC + 在最新會議中可能會擱置每月日產量增加 40 萬桶的計畫。

聯邦銀行大宗商品分析師 Vivek Dhar 周一發布報告，認為有鑑於 Omicron 傳播，以及主要石油消費國釋出儲油，OPEC 預計傾向暫停增產。

OANDA 分析師 Edward Moya 也認為，隨著全球戰略儲備的釋放，以及數十個國家宣布限制進出南非和鄰國的旅行，OPEC + 很容易證明停產甚至小幅減產是合理的。

儘管如此，花旗分析師預計 OPEC+ 將在 1 月份繼續增產。花旗認為，OPEC + 當前實際每月增加的日產量約 26.2 萬桶，因為許多國家由於缺少投資而失去產能，無法達到其基準。這意味著，暫停增產意義不大。