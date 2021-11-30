OPEC 是否會暫停增產支撐油價？

布蘭特原油受 Omicron 變種病毒的影響而重挫，若 OPEC + 決定於 1 月份暫停每日增產 40 萬桶，有助於推動油價回升，反之，若其堅持原計劃，原油後市將繼續看跌。

由於關於 Omicron 變種病毒的資料尚不足夠，市場目前對於 “Omicron” 新變種病毒的恐 慌性反應或許有些過度了，投資者現在正重新評估變種病毒的影響。儘管如此，布蘭特 原油仍未能擺脫上周五以來的頹勢。 布油上一個交易日（上周五）重挫逾 10%，可以說過去幾天和幾周的走勢都不佳。自本 月早些時候美國宣佈協同其他主要石油消費國釋放戰略石油儲備後，油價開始震盪下行。 變種病毒的出現導致全球各地開始實施新的旅遊限制，令原油市場需求前景蒙上陰影， 尤其是眼下歐洲疫情形勢不容樂觀，新增感染病例居高不下。

Omicron 的傳播風險 據世界衛生組織 (WHO) 稱，高度突變的 Omicron 變種病毒有可能在全球擴散，感染激增 的風險非常高。 越來越多的國家和地區報告都出現了確診感染 Omicron 變種病毒的病例，包括英國、德 國、香港和法國等。自 11 月 9 日南非發現首例感染病例至今，這種高度突變的病毒在很 短的時間內傳播到世界各地。目前，已有超過 40 個國家對非洲多國實施旅遊限制。

OPEC + 將如何應對？

接下來的幾天，OPEC 及其盟友將進入緊張的討論中，決定該如何應對 Omicron 變種病毒 的擴散。OPEC 將召開的部長級聯合監督委員會（JMMC）會議由原定的周二推遲至周四， 以便有時間評估病毒對需求的影響，從中我們可以感受到 OPEC + 決策的謹慎度提高。 OPEC 成員國會議和 OPEC + 會議仍將按計劃分別於 12 月 1 日（周三）和 12 月 2 日（周 四）舉行。 OPEC + 已經決定 12 月每日增產 40 萬桶，本次會議將討論明年 1 月的產量。疫情再度爆 發，加上美國與中國、印度、英國等國釋放戰略儲備，該聯盟取消 1 月增產計劃的概率 正在增加。 如果 OPEC+1 月份暫停每日增產 40 萬桶，無疑會給原油多頭注入一針強心劑，有助於推 動油價回升。不過，如果其堅持原計劃，原油後市將繼續看跌。

密切關注戰略石油儲備 拜登政府能源特使最近重申，美國準備好在必要時從戰略石油儲備中釋放更多原油。 在感恩節的前兩天，美國政府宣佈將釋放 5000 萬桶戰略石油儲備，以遏制通貨膨脹。 Omicron 變種病毒給原油需求復甦帶來不確定性，加上美國和其他國家聯合拋儲，這些 因素可能會限制油價上漲。 油價能否守住 70 關口？ 日線圖上，布蘭特原油仍嚴重承壓，空頭在上周五油價暴跌後趁勝追擊。低點和高點不 斷下移，MACD 指標也下穿至 0 軸以下。 目前，布油收盤價已跌破 200 日均線，空頭目標看向 70 美元關鍵位。一旦失守，可能跌 向 68.20 和 65.00。多頭想要重新掌控局面，油價需反彈至 80 上方。

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