〈能源盤後〉Omicron引起需求擔憂 原油下跌 8週內7週收低

週五 (17 日) 交易，原油價格下跌並創下 8 週以來的第 7 週收低，其疲弱原因來自 Omicron 變種株傳播引起的需求潛在擔憂。

ED&F Man Capital Markets 分析師 Edward Meir 報告指出：「Omicron 病毒引起的擔憂情緒令旅行和活動下降的前景可能性越來越高。」

「Omicron 變種株的傳播迅速到令人不敢置信，某些國家每兩天就增加一倍病例，美國有越來越多公司已取消了年終活動，並敦促員工在家工作。」

法國週四對來自英國的旅客實施了新防疫限制。據《紐約時報》追蹤數據，美國目前每日新增確診人數超過 12 萬人，較 2 週前的病例數增加了 40%。

「然而，航空公司還沒有傳出機票大量取消的消息，因為大眾似乎還是往最好的方面設想，相信疫苗可以保護他們，也認為就算感染 Omicron 也應該只有輕症。」Meir 說。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.52 美元或 2.1%，收每桶 70.86 美元，本週收低 1.1%。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.50 美元或 2%，收每桶 73.52 美元，本週收低 2.2%。

在過去 8 週中，WTI 原油和 Brent 原油均已 7 週收低。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「Omicron 引起的需求擔憂和美元走勢在很大程度上決定了油價當前的走勢，且可能將對整個假期定下基調，對抗這種負面情緒的是，原油在聖誕節假期間，隨著風險資產大反彈的可能性。」

「但美國石油市場應該會支撐價格，因為假期期間汽油需求看起來強勁，同時年底石油庫存應該會下降。」Smith 說。

他表示，「中國仍然具有影響力。在支持方面，中國正推動原油進口並再次增加岸上庫存，但從看跌的角度來看，嚴格的封鎖限制正在影響流動性。另外，中國治汙可能會削弱原油需求，因為煉油廠減少活動，但另一方面發電燃料從燃煤切換成柴油，可能反而提高產品需求。」

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