2022年台股投資展望：個股差異擴大 選股更加重要

2021 年台股表現亮眼，漲幅在全球主要市場中名列前茅，雖然 2022 年全球金融市場不確定性升高，但投資人仍對台股前景抱持期待。野村投信表示，雖有新型變異病毒 Omicron 攪局，但 2022 年全球經濟仍維持成長，台灣景氣與企業獲利亦持續增長，惟成長幅度將因基期因素而趨緩，且個別產業與企業的差異擴大，選股將更加重要，應以長期成長趨勢產業為主，科技股持續看好半導體，5G 相關，高速運算，AI，伺服器，傳產部分則是電動自行車，新能源車，以及紡織等。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，Omicron 病毒對於經濟的影響仍待觀察，從目前國外情況來看，再度封城的機率較低，投資人僅需抱持警戒但不必過度擔憂；影響市場的主要因素仍是美國聯準會的貨幣政策，聯準會縮表計畫如預期進行，投資人普遍預期可能在 2022 年中開始升息，這也將陸續反映在市場表現上。至於影響股市長期表現的基本面，全球經濟維持成長態勢，IMF 預估 2022 年全球 GDP 成長 4.9%，高於 10 年的平均 3.7%(2021/12/01)，企業資本支出保持強勁，庫存水位也偏低；市場預期台灣 2022 年的經濟成長率也在 3.5%~4.15% 之間，而台灣出口保持暢旺，民間消費也可望恢復動能。

不過，由於今年的企業獲利成長率相當高，在基期已墊高的情況下，明年的企業獲利成長動能將趨緩，表現恐將不如今年，且與今年的情況不同的是，2022 年的產業盈餘成長分岐更為明顯，EPS 成長率有達到雙位數的產業，但也有產業因為今年的基期高，明年的 EPS 成長出現衰退的情況。因此，有別於今年百花齊放的表現，明年個別企業與產業的差異擴大，選股將更加重要。

姚郁如指出，科技股獲利動能相對強勁，將支撐其 2022 年主流地位，細分至次產業，則會選擇長期成長趨勢類股，包括半導體、5G、物聯網、高速運算、AI 、ABF 載板以及伺服器等，這些一直是野村投信長期看好的趨勢主題，包括市場需求以及獲利成長前景皆優於大盤平均。最近很夯的元宇宙題材，其實相關的應用早已涵蓋在看好的趨勢股裡，倒是 AR、VR 的發展再度吸引市場關注，成長性仍待觀察。

傳產方面，看好電動自行車、新能源車以及紡織。電動自行車市佔率持續擴大，2022 年訂單需求仍是滿載，觀察缺料情況是否能好轉；新能源車也是市場焦點，由各主要車廠未來預計發表的車型來看，新能源車的滲透率（尤其是純電動車）可望加快。成衣與製鞋今年下半年受到疫情影響生產，現已恢復正常，加上歐美市場需求回升與庫存水準偏低，2022 年股價應有表現機會。

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野村投信

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