缺乏顯著驅動因子 QuantumScape盤中仍大漲13%

在缺乏確切驅動因子的情況下，電動車電池新創 QuantumScape(QS-US)周五 (29 日) 盤中仍飆漲 13%。

QS 股價日線圖 (圖：Investing.com)

周五截稿前，QuantumScape 並未發布任何重大公告。

作為備受注目的車用固態鋰電池開發商，QuantumScape 周三公布最新業績表現，因目前該公司產品仍處於研發階段，尚未實現銷售，但截至今年 Q3，該公司持有現金約 15 億美元，且年底持有現金估達 13 億美元。

巴倫周刊 (Barron’s) 報導指出，有幾項消息是牽動 QuantumScape 股價走勢的潛在因子。

報導稱，在 QuantumScape 發布財報後，華爾街分析師的態度似乎趨於看多，對 QuantumScape 股票的平均目標價上漲 20 美分，至每股 38.20 美元。目前華爾街最高目標價為大摩分析師 Adam Jonas 的每股 70 美元。

巴倫周刊還稱，固態電池新創 Solid Power 與南韓車用電池業者 SK Innovation 的合作消息，也可能是牽動 QuantumScape 股價走勢的因素之一。SK Innovation 周三宣布對 Solid Power 投資 3000 萬美元，共同開發全新的固態電池。

最後一項是技術性因素。一般來說，股票成交量可作為判斷股票流動性的指標之一，當成交量越多，代表市場上的買家或賣家越多，可能使交易更容易進行。

截至台北時間周六凌晨 1 時許，QuantumScape 成交量已達 2,873.7 萬股，為日均成交量的 3 倍多，但成交量大增的具體原因仍不得而知。