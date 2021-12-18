美國鋼鐵Q4財測遜於華爾街預期 股價走低

美國鋼鐵週五 (17 日) 發布第四季 Ebitda 預測遜於華爾街預期，股價挫跌 1.5%。

美國鋼鐵 (X-US) 預期，2021 年會計年度第四季調整後 Ebitda 約為 16.5 億美元，低於 FactSet 數據訪調分析師預估的 19.9 億美元。

美國鋼鐵週五下跌 1.58%，收每股 23.08 美元，但今年迄今仍有 35% 漲幅。

美國鋼鐵執行長 David Burritt 表示：「我們第四季的財測表明又是一個強勁表現的季度，但反映出訂單輸入暫時放緩，我們認為這是典型的季節性年終採購活動因素。」

該公司扁平軋材部門預計第四季將實現調整後 Ebitda 接近 10 億美元。美國鋼鐵公司表示，由於採購淡季加上原材料和能源成本的上漲，部分抵消鋼材銷售價格上漲帶來的利多。

能源成本也受到該公司歐洲部門的影響，因鋼鐵價格下跌和不利匯率的影響。該部門的 Ebitda 表現預計將低於第三季。

美國鋼鐵高層預期， mini-mill 部門第四季將實現與第三季相似的 Ebitda，儘管銷量下降，而 Tubular 部門第四季 Ebitda 將較前季改善。

鋼鐵價格過去一年不斷上漲，但一些分析師擔心，由於新供應者切入市場，鋼鐵價格恐將面臨跌價。同業 Nucor (NUE-US) 週三公布第四季預測遜於華爾街共識後，股價同樣大跌。

Burritt 表示，儘管第四季萎縮，但美國鋼鐵仍看好 2022 年，且預期「鋼鐵產業超級週期」將持續下去。

他補充說：「明年，我們的固定價格合約將大幅重置，與擁有更多現貨部位的競爭對手相比，盈利穩定性更好。」

「明年我們的固定價格契約將重置且大幅提高，相較同業有更多現貨部位，提供更好的獲利穩定性。」