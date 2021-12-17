加碼回饋搶卡友 兆豐頂級卡明年起海外回饋拉高至3%

疫情中斷民眾出國旅遊計畫，也影響銀行信用卡經營策略，為留住卡友維持動卡率，兆豐銀行宣布，自明 (2022) 年起包括無限卡與世界卡等頂級卡，原先的國外網購交易 1.5% 現金回饋，提升至 3% 回饋。

此外，包括無限卡、世界卡不僅消費累積紅利點數為終身有效，還可用 3000 點紅利換高鐵升等商務車廂，且自 2022 年起，每月上限 6 張將增加到 10 張。

兆豐銀行表示，考量疫情影響，許多民眾因無法出國，海外網購血拚取而代之成為不少人的休閒娛樂，為滿足卡友需求，因此將頂級卡原本國外網購交易 1.5% 現金回饋，自 2022 年起提高為 3% 回饋，讓大家不出國也能用划算的價格買到舶來品。

兆豐銀行表示，明年第一季將特別加碼推出三大通路刷頂級卡消費可享 4 倍紅利回饋的優惠，包括指定星級飯店、餐飲及百貨，全都適用。適逢春節連假，無論是想規劃出遊、或想去百貨購物，搭配紅利 4 倍的優惠，讓卡友賺飽回饋。

另外，考量 Gogoro 車主常透過 APP 進行解鎖，導致手機意外事故風險提升，明年起首次申辦兆豐 Gogoro 聯名卡，前月份有繳納一筆 Gogoro 電池服務資費或支付 GoShare 共享機車費用，則當月即可享有保額高達 600 美元的手機損害補償保險保障。

兆豐銀行表示，新辦卡的購車族還有購車最高 1500 元回饋 + 電池資費最高 15%；若是 Goshare 共享機車的愛用者亦可享趟趟騎乘最高 25% 回饋；既有卡友或 PBGN 聯盟車主也有電池資費最高 15% 回饋。