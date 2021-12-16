兆豐銀行攜手台電推供應鏈融資 鼓勵中小企業淨零轉型

兆豐銀行積極布局供應鏈融資，今 (16) 日宣布與台電共同合作，成為首家簽署供應鏈融資合作備忘錄的公股行庫，透過系統介接共享資訊大幅減少書面及人工作業，協助中小企業活絡金流，強化供應鏈穩定度，具體展現 ESG 融資影響力。

兆豐銀行表示，透過與台電簽署供應鏈融資合作備忘錄，強化雙方夥伴關係，協助台電發揚穩定電力的企業使命，也強化對中小企業客群的經營，協助過往因財務資訊難以掌握，徵信成本過高，較難取得銀行支持的中小企業有機會順利融資。

董事長張兆順表示，兆豐銀行以線上化、場景化、資料化的方式來重新定義和改造供應鏈金融，滿足中小企業資金即時流動的高度需求，更希望開創銀行、台電與客戶三贏的勝局。

張兆順說，本次與台電合作也充份展現兆豐積極關懷、即時掌握融資訊息，力挺台灣中小企業，不讓疫情衝擊阻斷企業成長，營造共榮互利的生態，為台灣續創榮景。

此外，兆豐銀行在推動 ESG 普惠金融方面亦成效卓著，今年配合國發基金「協助新創事業紓困融資加碼方案」提供新創業者 1 年期最高 1.345% 利息補貼的政策，最多可以為新創業者省下近新台幣 35 萬元的利息，以從速、從寬、從簡的 e 化簡化流程，協助新創事業取得資金度過疫情。

根據統計，自 6 月中旬開辦以來，目前已核貸近 500 戶，承辦量及總融資金額占全體金融機構高達七成。另外，統計至 11 月底銀行綠色 (永續) 投資及融資金額累積已超過新台幣 6683 億元。