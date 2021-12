兆豐銀行高資產客戶資產規模 年底上看新臺幣200億元

國內資金充沛加上國際局勢變動,全球資金及產業布局都在逐步調整,也加深台商資金回流意願。金管會為吸引更多國人及外國資金,因此推出財管 2.0 方案,鎖定高資產客戶,目標讓國銀提升商品研發能力與發展「私人銀行」業務。兆豐銀行拔得頭籌,成為首位獲准開辦的公股銀行,並於 2021 年 4 月 26 日正式對外營運。今年 4 月份開辦高資產業務之後,除了滿足財管客戶投資理財,退休養老的需求,兆豐銀行看到更多中小企業主資產傳富,家族永續的議題。

兆豐銀行高資產業務擁有總處及各單位近 70 位投資信託專家團隊,結合外部諮詢顧問,除了一般財富管理常見商品之外,陸續規劃高資產客戶專屬投資商品,致力於提供高資產客戶全方位的解決方案,年底前上看 200 億資產管理規模,近期更啟動私人銀行資訊系統專案,跨商品平台串接,擴大徵才與營業規模,同時籌劃成立獨立單位,期望提供予高資產客戶媲美外商私人銀行等級服務。

高資產服務再升級

兆豐銀行指出,近年來積極轉型發展財富管理業務,尤其是高資產客群的經營,從組織、人員、產品及服務全面改造升級,除不斷優化理財顧問制度,強化教育訓練,2020 年更為資產超過億元的財富管理高端客戶打造「MegaLux Club」理財會員俱樂部,提供會員獨享數位理財平台、專屬理財優惠、全球禮賓秘書等三大特色服務,更結合線上、線下平台,提供客戶量身訂作的投資規劃,當市場有異常波動時,可即時通知客戶並提供資產配置調整建議。

專業市場洞察解析

另外,兆豐銀行透過每週視頻影音「MegaFocusChannel」提供獨到投資觀點,隨時追蹤金融市場最新動態與熱門投資話題,兆豐銀行持續從客戶視角出發,透過豐富完整的產品線與專業的財富管理團隊,提供高資產客戶量身訂作的高規格尊榮理財服務。

多元服務與客製商品

兆豐銀行表示,每家銀行的高階財管都是先從各自利基出發,兆豐銀行的強項在企業金融、國際金融以及全球通匯網絡,可供企業即時資金調度與供應鏈融資。兆豐銀行首波推出不受信評限制的外國債券商品與多種結構型商品,也持續引進海外分行商品。

其中,兆豐銀行的高資產業務,提供資產保全、傳承計畫、稅務管理、永續經營等層面,目標在於讓客戶的資產保全增值,分散事業風險,也可達到財產分批移轉、適度分配,更可以做好資產檢視安排,預留稅源規劃,滿足客戶全方位的投資理財需求。

不單如此,兆豐銀行更有專屬的貴賓禮遇,包含頂級服務全年無休、尊榮禮遇盡享優惠。

新冠疫情來襲後,全球財富管理的經營模式發生了巨大變化,兆豐銀行更加快部署更多元化的金融商品,提升客戶數位金融服務體驗,以面對客戶需求的改變及經營上的挑戰。兆豐銀行更配合政府協助台商境外資金匯回政策,藉由一條龍整合性服務,深獲廣大台商客戶的信賴,並充分運用香港、新加坡及全球海外分行資源優勢,建立國際金融理財平台,並整合金控資源,結合存匯、授信、理財、信託等專業服務,以協助台商將資金集中匯回,共創三贏局面,同時挹注高資產客群財富管理業務的成長。

榮獲國內外大獎肯定

兆豐銀行也因用心經營財管服務,近期參加「數位銀行家雜誌 (The Digital Banker)」主辦「2021 全球私人銀行創新評鑑」,再次榮獲「最佳高資產客戶私人銀行獎 (Best Private Bank for HNW Clients)」,2021 年也榮獲今周刊主辦第 15 屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳客戶滿意獎」首獎,證明兆豐銀行財富管理團隊深得高資產客戶的信賴,專業優質的金融服務,也獲得國內外專業評鑑機構頒發的獎項肯定。

高資產服務五大優勢

整體看來,兆豐銀行高資產服務共有五大優勢,包含具有全球客戶服務經驗、OBU(國際金融業務分行) 服務業界第一、完整全球佈局、全方位企業金融服務、兆豐金控資源整合。未來兆豐銀行也會繼續在科技與人的配合下,提供更直接、更多元的財富管理服務,持續推出多元投資商品,善用豐富的企業金融、國際金融、財務操作經驗及完整的全球佈局,透過專業服務團隊及多元客製商品提升競爭力。同時,兆豐銀行也將更積極攬才,強化系統,以成為亞洲一流的金融服務品牌為願景,協助客戶掌握全球金融市場脈動,滿足投資需求,並提供全方位解決方案。

了解更多兆豐銀行高資產業務服務 >>

https://wwwfile.megabank.com.tw/event/finance2.0/