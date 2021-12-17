〈台幣〉亞幣走軟 買賣匯拉鋸平盤震盪

全球超級央行日登場，英國為 G7 疫後升息開出第一槍，歐洲央行也啟動縮減購債，新台幣兌美元匯率今 (17) 日早盤跟隨亞幣走軟，以最低點 27.84 元開盤，隨即湧入賣匯力道，推升匯價走揚，但升值力道有限，未能衝破 27.8 元關卡，在平盤附近拉鋸。

美國科技股周四全面倒地，費半指數更重摔逾 4%，台股今天早盤震盪走低，回測 17700 點，但航運、鋼鐵等傳產族群氣勢如虹，光電股也普遍走高，帶動指數翻紅，站回 17800 點。

匯市方面，美國聯準會利率決策結果出爐後，市場多空並不明顯，外資也未明確押寶市場，新台幣匯率昨天小貶收在近 3 周低點，今天匯價以 27.84 元貶值開出後，一度升上 27.808 元，出口商伺機拋匯，力抗美元買盤，但交投偏淡，匯價在平盤附近遊走。

全球央行消息方面，英國 BOE 意外宣布升息，為 G7 央行開出疫後升息第一槍，歐洲央行 (ECB) 維持利率不變，但 1.85 兆歐元的疫情緊急購債計畫 (PEPP) 將開始縮減。

觀察主要貨幣兌美元表現，亞幣今天普遍走軟，韓元早盤大貶 0.4%，新加坡幣貶值 0.13%，新台幣與人民幣小貶 0.01-0.02%，日圓則逆勢升值 0.07%。